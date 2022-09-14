Bruma'nın maaşı Maccabi Tel-Aviv'e fazla geldi

Fenerbahçe'nin bu sezon transfer ettiği ancak büyük bir fiyasko yaşadığı Bruma'ya, Maccabi Tel-Aviv talip olmuştu. İsrail ekibi maaşın fazla gelmesi nedeniyle transferden çekildi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe'de, Bruma ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerde yabancı sınırına takılmamak için lisans çıkartılmayan Bruma'ya transferde talip çıkmıştı.

İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv, deneyimli futbolcuyu istediğini açık bir şekilde ifade etse de yapılan görüşmeler olumlu yönde ilerlemedi.

28 Eylül'de son bulacak transfer döneminde (İsrail için) kanat oyuncusu almayı düşünen Maccabi'nin, Portekizli futbolcunun 1.4 milyon euroluk maaşını karşılayamayacağı belirtildi. İsrail temsilcisinde, alternatif isim olarak ise İtalya'da Pisa'da oynayan Yonatan Cohen ismi öne çıkıyor.

Sadece 5 maçta oynadı

Armindo Bruma, bu sezon Fenerbahçe'de 5 maçta 192 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.

Yakın zamanda Adana Demirspor ile de anılan Bruma, takımdan ayrılırsa bir transfer döneminde iki kez imza atan oyunculardan biri olarak kayıtlara geçecek.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'de benzer bir olay, Emmanuel Emenike'nin Rusya'ya transferinde yaşanmıştı.