Petrol
93.74
-0.28%
Euro
18.5
0.28%
Dolar
18.2328
0.10%
Altın
1.009
-0.19%
Borsa
3649
0.00%
Bitcoin
412.484
3.30%
BTXN Coin
6.99
2.49%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C

    Bruma'ya Maccabi Tel-Aviv kanca attı

    Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ancak gözden çıkardığı Bruma'ya Maccabi Tel-Aviv talip oldu.
    • 13.09.2022 - 08:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bruma'ya Maccabi Tel-Aviv kanca attı

    Fenerbahçe'nin TFF'ye gönderilen lisans listesinde kadroya almadığı Bruma'ya İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'in talip olduğu öğrenildi.

    Sezon başında PSV'den 4 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Bruma'ya lisans çıkarılmamış ve Portekizli oyuncu Ocak ayına kadar kadronun dışında tutulmuştu.

    Önce PSV'ye Bruma'yı geri vermek isteyen Fenerbahçe ret cevabı alınca transferin devam ettiği ülkelerden 27 yaşındaki oyuncu için teklif beklemeye başladı.

    Bruma ya Maccabi Tel-Aviv kanca attı #1

    Resmi teklif bekleniyor

    UEFA'ya gönderilen kadroya bile yazılmayan ve Ocak ayına kadar sadece antrenmanlara çıkacak olan Bruma'nın durumunu soran Maccabi Tel-Aviv'in resmi teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

    2014 - 2017 yılları arasında Galatasaray'da oynayan ve bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 resmi maça çıkan Bruma, 1 asistlik katkıda bulunmuştu.

    Bruma ya Maccabi Tel-Aviv kanca attı #2


    İran: İsrail’i vurmak üzere tasarlanmış İHA geliştirdik
    Dünya

    İran: İsrail’i vurmak üzere tasarlanmış İHA geliştirdik

    Şifa deposu hünnap meyvesinin 8 faydası
    Sağlık

    Şifa deposu hünnap meyvesinin 8 faydası

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir