Bucaspor 1928, Mehmet Sak'ı transfer etti Bucaspor 1928, son olarak Kocaelispor forması giyen 33 yaşındaki sol bek Mehmet Sak’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler son olarak Kocaelispor forması giyen 33 yaşındaki sol bek Mehmet Sak’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

"Camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere kullanıldı: