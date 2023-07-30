Bucaspor 1928, Mehmet Sak'ı transfer etti

İHA
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler son olarak Kocaelispor forması giyen 33 yaşındaki sol bek Mehmet Sak’ı kadrosuna kattığını duyurdu.
"Camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz"
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere kullanıldı:
Kulüp CEO’muz Kenan Tiyanşan ve Sportif Direktörümüz Nihat Yılmaz’ın katılımıyla bugün gerçekleşen imza töreninde; 1990 doğumlu sol bek oyuncusu Mehmet Sak ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kulübümüze hoş geldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.