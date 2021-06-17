Buffon, Parma ile anlaştı

Gianluigi Buffon, altyapısından yetiştiği Parma'ya 20 yıl sonra geri döndü.

Parma, Buffon transferinde mutlu sona ulaştı.

43 yaşındaki tecrübeli kaleci, altyapısından yetiştiği Parma'dan ayrılarak 2001'de Juventus'a 52.8 milyon euro bonservisle ve o dönem için en pahalı kaleci olarak transfer olmuştu.

Buffon, 20 yıl sonra ilk kulübüne bonservissiz olarak geri döndü.

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2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Buffon, Parma ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon 14 maçta görev alan Buffon, 6 maçta kalesini gole kapatmıştı.

“EVİNE DÖNDÜ”

Kulüp transferi sosyal medya hesabından video ile duyurdu. Parma paylaşımda, “Ait olduğu yere, evinde döndü.” ifadelerini kullandı.