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Buffon, Parma ile anlaştı
Gianluigi Buffon, altyapısından yetiştiği Parma'ya 20 yıl sonra geri döndü.
- Haber Merkezi
- 17.06.2021 - 13:05
- Güncelleme : 17.06.2021 - 13:44
Parma, Buffon transferinde mutlu sona ulaştı.
43 yaşındaki tecrübeli kaleci, altyapısından yetiştiği Parma'dan ayrılarak 2001'de Juventus'a 52.8 milyon euro bonservisle ve o dönem için en pahalı kaleci olarak transfer olmuştu.
Buffon, 20 yıl sonra ilk kulübüne bonservissiz olarak geri döndü.
Buffon, Parma ile anlaştı İZLE
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Buffon, Parma ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon 14 maçta görev alan Buffon, 6 maçta kalesini gole kapatmıştı.
“EVİNE DÖNDÜ”
Kulüp transferi sosyal medya hesabından video ile duyurdu. Parma paylaşımda, “Ait olduğu yere, evinde döndü.” ifadelerini kullandı.