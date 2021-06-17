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    Buffon, Parma ile anlaştı

    Buffon, Parma ile anlaştı

    Gianluigi Buffon, altyapısından yetiştiği Parma'ya 20 yıl sonra geri döndü.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 13:05
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 13:44
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    Parma, Buffon transferinde mutlu sona ulaştı.

    43 yaşındaki tecrübeli kaleci, altyapısından yetiştiği Parma'dan ayrılarak 2001'de Juventus'a 52.8 milyon euro bonservisle ve o dönem için en pahalı kaleci olarak transfer olmuştu.

    Buffon, 20 yıl sonra ilk kulübüne bonservissiz olarak geri döndü.

    Buffon, Parma ile anlaştı İZLE

    2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

    Buffon, Parma ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Geçen sezon 14 maçta görev alan Buffon, 6 maçta kalesini gole kapatmıştı.

    Buffon, Parma ile anlaştı #1

    “EVİNE DÖNDÜ”

    Kulüp transferi sosyal medya hesabından video ile duyurdu. Parma paylaşımda, “Ait olduğu yere, evinde döndü.” ifadelerini kullandı.

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