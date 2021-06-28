Bülent Uygun, Rizespor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı

Rizespor, yeni başkan Tahir Kıran'ın katılımıyla Bülent Uygun ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, Bülent Uygun ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki imza törenine yeni başkan Tahir Kıran da katıldı.

Tahir Kıran basın toplantısında, "Hocamız ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Bülent Hocam zaten boş mukaveleye imza atmıştı. Onunla olan dostluğumuz, kardeşliğimiz farklıdır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

“BİZİM ARAMIZDAKİ GÖNÜL İMZASI”

Teknik direktör Uygun, Rize'nin baba ocağı olduğunu ve hizmet etmek için çabaladıklarını belirtti.

Tahir Kıran ile aynı mahallede topun peşinde koştuklarına değinen Uygun, "Aramızdaki ilişki dostluk, abi kardeşlik ilişkisi. Birbirimize olan muhabbetimiz çok fazla. Sözleşmenin bir anlamı yok. Bizim aramızdaki anlaşma gönül imzası. Beni Rizespor'a, şanlı taraftara layık gördükleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

“BU ŞEHRE MAHCUP OLMAMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Uygun, zor bir dönemde taraftarın desteğiyle geçen sezonu iyi kapattıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Dün dünde kalmıştır. Bugün yeni şeyler söylememiz lazım. Yarınlar için güzel şeyler yapmamız lazım. Altyapıdan başlayarak güzel şeyler başaracağız. Taraftarın ve medyanın desteği ile camiayı yukarıya oynatmaya devam edeceğiz. 'Allah'ım beni mahcup etme.' diye dua ediyorum. Bu şehre mahcup olmamak için çok çalışacağız."

Uygun, geçtiğimiz sezon Rize'nin başına geçmesiyle fark yaratarak takımı tehlikeli bölgeden uzaklaştırma başarısını göstermişti.