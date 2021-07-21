Burak Elmas, bazı oyuncularla ayrılık görüşmesi yaptı

Burak Elmas, bazı oyuncularla ayrılık görüşmesi yaptı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Falcao, Feghouli ve Diagne ile ayrılık görüşmesi yaptı.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas seçilir seçilmez Fatih Terim ile takımda kalacak ve ayrılacak isimleri için karar verdi. Sezonun başlamasına kısa bir süre kala Başkan Elmas görüşmeleri sıklaştırdı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın takım bütçesinin % 48’ini oluşturduğu söylediği 4 futbolcudan üçüyle ayrılık için görüşme yapıldı.

Elmas’ın; Falcao, Feghouli ve Diagne ile kendilerine takım bulmaları konusunda konuşulduğu, çok kazanan diğer isimlerden Muslera ve Ryan Babel’le ise ayrılık düşüncesinin bulunmadığı dile getirildi.

DIAGNE ZORLUK ÇIKARMAYACAK

2.4 milyon kazanan ve 2 sene daha kontratı bulunan Diagne’nin da ayrılma konusunda zorluk çıkarmayacağı bildirildi.

FALCAO GÖRÜŞMESİ OLUMLU

Yıllık 5 milyon euro net ücreti bulunan Falcao ile yaptığı görüşmenin olumlu bir havada geçtiği öğrenildi.

FEGHOULI GİTMEK İSTEMİYOR

Milliyet'in haberine göre; bonuslarla 4.5 milyon euronun üzerine çıkan Feghouli’nin ise gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığı ifade edildi.