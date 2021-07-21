Euro
10.1121
0.07%
Dolar
8.5897
0.35%
Altın
497.62
-0.24%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
271.484
5.47%
EXEN Coin
24.77
11.77%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C
    Burak Elmas, bazı oyuncularla ayrılık görüşmesi yaptı

    Burak Elmas, bazı oyuncularla ayrılık görüşmesi yaptı

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Falcao, Feghouli ve Diagne ile ayrılık görüşmesi yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2021 - 14:26
    • Güncelleme : 21.07.2021 - 14:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'da Başkan Burak Elmas seçilir seçilmez Fatih Terim ile takımda kalacak ve ayrılacak isimleri için karar verdi. Sezonun başlamasına kısa bir süre kala Başkan Elmas görüşmeleri sıklaştırdı.

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın takım bütçesinin % 48’ini oluşturduğu söylediği 4 futbolcudan üçüyle ayrılık için görüşme yapıldı.

    Elmas’ın; Falcao, Feghouli ve Diagne ile kendilerine takım bulmaları konusunda konuşulduğu, çok kazanan diğer isimlerden Muslera ve Ryan Babel’le ise ayrılık düşüncesinin bulunmadığı dile getirildi.

    Burak Elmas, bazı oyuncularla ayrılık görüşmesi yaptı #1

    DIAGNE ZORLUK ÇIKARMAYACAK

    2.4 milyon kazanan ve 2 sene daha kontratı bulunan Diagne’nin da ayrılma konusunda zorluk çıkarmayacağı bildirildi.

    Burak Elmas, bazı oyuncularla ayrılık görüşmesi yaptı #2

    FALCAO GÖRÜŞMESİ OLUMLU

    Yıllık 5 milyon euro net ücreti bulunan Falcao ile yaptığı görüşmenin olumlu bir havada geçtiği öğrenildi.

    Burak Elmas, bazı oyuncularla ayrılık görüşmesi yaptı #3

    FEGHOULI GİTMEK İSTEMİYOR

    Milliyet'in haberine göre; bonuslarla 4.5 milyon euronun üzerine çıkan Feghouli’nin ise gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığı ifade edildi.

    Burak Elmas, bazı oyuncularla ayrılık görüşmesi yaptı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir