Burak Elmas: Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'dir

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir." açıklamalarında bulundu.

Galatasaray'da dün yapılan seçimlerde Burak Elmas, oyların 1541'ini almış ve sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı seçilmişti.

Elmas, göreve gelmeden önce sık sık ilk tercihinin Fatih Terim olduğunu söylemişti.

Bugün Burak Elmas, Terim'le ilgili Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.





"HOCAMIZLA GÖRÜŞTÜK, YARIN TAKIMIN BAŞINDA"

Elmas yaptığı paylaşımda, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak.

Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir.

Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız" ifadelerini kullandı.