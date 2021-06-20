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    Burak Elmas: Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'dir

    Burak Elmas: Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'dir

    Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir." açıklamalarında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 18:14
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    Galatasaray'da dün yapılan seçimlerde Burak Elmas, oyların 1541'ini almış ve sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı seçilmişti.

    Elmas, göreve gelmeden önce sık sık ilk tercihinin Fatih Terim olduğunu söylemişti.

    Bugün Burak Elmas, Terim'le ilgili Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

    Burak Elmas: Galatasaray ın teknik direktörü Fatih Terim dir #1

    "HOCAMIZLA GÖRÜŞTÜK, YARIN TAKIMIN BAŞINDA"

    Elmas yaptığı paylaşımda, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak.

    Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir.

    Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız" ifadelerini kullandı.

    Burak Elmas: Galatasaray ın teknik direktörü Fatih Terim dir #2

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