Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yaptığı açıklamada "Gedson Fernandes’i isteseydik alırdık ama şu anda önceliğimiz olmadığı için almama kararı aldık" dedi.

Galatasaray'da başkan Burak Elmas, GS TV'de açıklamalarda bulundu. Pulgar transferini açıklayan Elmas, oyuncuyu bedelsiz kiraladıklarını açıkladı.

Uzun süredir Gedson Fernandes'i transfer etmek isteyen ve Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da Burak Elmas, "Gedson, görüştüğümüz oyunculardan biriydi. Menajerin bize ulaşmasına gerek yok, biz istediğimiz menajere ulaşırız. Gedson, taraftarın çok sevdiği genç bir yıldız adayı fakat bu kadro planlaması ve yabancı kuralında, öncelikli ihtiyacımız olan noktalara yöneldik.

Burak Elmas: Gedson'u isteseydik alırdık ViDEO



"GEDSON'U İSTESEYDİK ALIRDIK"

Benfica, iki sezon için bizden 1 milyon euroluk bir kira ücreti istedi. Onun üstüne de 7.5 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu istediler. 10 milyon euroluk teklif gelirse, oyuncunun gitme hakkı vardı.

Gedson'u isteseydik alırdık ancak önceliğimiz olmadığı için bu oyuncuyu almama kararı aldık. Şu anda ilgimiz yok." ifadelerini kullandı.



