Burak Elmas: Ghezzal transferinden vazgeçtik

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Ghezzal transferinden vazgeçtiklerini açıkladı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas transferi gündemde olan Rachid Ghezzal hakkında konuştu ve Cezayirli futbolcunun transferini kapattıklarını açıkladı.

Ghezzal'ın transfer maliyetinin 3.8 milyon euro olduğunu ve dolayısıyla bu transferden vazgeçtiklerini açıklayan Burak Elmas: "Ghezzal'ı hocamız çok istedi ama bu Ghezzal'ın son sözleşmesi olacak ve masadaki rakam 3.8 milyon euro! Galatasaray böyle bir yükün altına girmeme kararı aldı.

“GALATASARAY’I GELECEĞİNE YATIRIMI OLMAYACAK BİR TRANSFER YAPMAYACAĞIZ”

Sadece Ghezzal için değil, bu maliyetlerde olan ve Galatasaray'ın geleceğine yatırımı olmayacak bir futbolcunun transferini yapmayacağız" dedi.

“TARAFTARLARIMIZIN DUYGULARIYLA OYNAMAK İSTEMİYORUZ”

Morutan transfer süreci hakkında da konuşan Burak Elmas, "Morutan, uzun zamandır listemizde ama herhangi bir resmi teklifimiz ve görüşmemiz olmadı.

Transfer bitmeden, taraftarlarımızın duygularıyla oynayarak heyecanlandırmak istemiyoruz. Son derece ciddi bir transfer hamlesi içindeyiz, bir kısmını tamamladık" ifadelerini kullandı.