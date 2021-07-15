Euro
10.1735
0.05%
Dolar
8.5825
-0.02%
Altın
503.71
-0.16%
Borsa
1.367
1.52%
Bitcoin
283.418
2.54%
EXEN Coin
25.84
-2.00%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C
    Burak Elmas: Rosier gündemimizde yok

    Burak Elmas: Rosier gündemimizde yok

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Rosier'in transfer iddiasına "Biz 'Ben Beşiktaşlıyım' diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz" sözleriyle karşılık verdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2021 - 06:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Geçen sezon Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan, bonservisi Sporting'de olan Fransız sağ bek Valentin Rosier için Galatasaray'ın da talip olduğu iddia edilmişti.

    Dört büyük kulübün başkanı, Habertürk TV'de Türk futbolunun sorunlarını masaya yatırırken, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Rosier iddiasına da yanıt geldi.

    GALATASARAY BAŞKANI YALANLADI

    Portekiz basını, sarı-kırmızılıların Rosier'in bonservisi için Sporting ile anlaştığını öne sürmüştü. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise bunu yalanladı.

    Burak Elmas: Rosier gündemimizde yok #1

    "BEN BEŞİKTAŞLIYIM DİYEN OYUNCUYLA İLGİLENMEYİZ"

    Habertürk TV'ye konuşan Elmas, "Biz 'Ben Beşiktaşlıyım' diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz. Rosier gündemimizde yok" dedi. Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de ricası üzerine Galatasaray'ın Valentin Rosier için yaptığı girişimlerden vazgeçtiği öğrenildi. Rosier'in önümüzdeki günlerde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

    Burak Elmas: Rosier gündemimizde yok #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir