Burak Elmas: Rosier gündemimizde yok

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Rosier'in transfer iddiasına "Biz 'Ben Beşiktaşlıyım' diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz" sözleriyle karşılık verdi.

Geçen sezon Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan, bonservisi Sporting'de olan Fransız sağ bek Valentin Rosier için Galatasaray'ın da talip olduğu iddia edilmişti.

Dört büyük kulübün başkanı, Habertürk TV'de Türk futbolunun sorunlarını masaya yatırırken, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Rosier iddiasına da yanıt geldi.

GALATASARAY BAŞKANI YALANLADI

Portekiz basını, sarı-kırmızılıların Rosier'in bonservisi için Sporting ile anlaştığını öne sürmüştü. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise bunu yalanladı.

"BEN BEŞİKTAŞLIYIM DİYEN OYUNCUYLA İLGİLENMEYİZ"

Habertürk TV'ye konuşan Elmas, "Biz 'Ben Beşiktaşlıyım' diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz. Rosier gündemimizde yok" dedi. Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de ricası üzerine Galatasaray'ın Valentin Rosier için yaptığı girişimlerden vazgeçtiği öğrenildi. Rosier'in önümüzdeki günlerde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.