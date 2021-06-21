Burak Elmas'ın transfer hedefi 2000 ruhu

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, 1996-2000 ruhunu yakalamak istiyor. Bu doğrultuda takıma, yıldız isimler ve genç yetenekler katılacak.

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerde Burak Elmas, oy çoğunluğuyla sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı olmuştu.

Efsane başkan ve aynı zamanda kayınpederi olan Faruk Süren dönemindeki vizyon ile hareket edecek olan Elmas, o dönemlerde genç bir yönetici olarak bu başarıları görmüş ve yaşamıştı.

HEDEF 2000 RUHU

Bu dönemi tekrar geri getirmek isteyen Elmas, 3 sene içinde böyle bir yönetim anlayışı izleyecek.

Futbolda 1996’dan 2000’e uzanan yapılanmanın tekrar olması gerektiğine inanan sarı-kırmızılı kulübün yeni patronu, bu nedenle yetenekli gençlerin yanına, kaliteli yabancıları takıma kazandırmayı hedefliyor.

YILDIZ TRANSFERLERE SICAK BAKIYOR

UEFA Kupası’na giden süreçte Hagi, Popescu ve Taffarel gibi dünya markası isimleri renklerine bağlayan Galatasaray’da Başkan Elmas, takıma kalite kazandıracak bu tarz isimlerin alınmasına çok sıcak bakıyor.

Bunun için teknik direktör Fatih Terim’le önümüzdeki günlerde bir toplantı gerçekleştirecek olan Galatasaray Başkanı, yetenekli gençler ve kaliteli yabancılardan oluşan bir kadro için kolları sıvayacak.

Cim-Bom’un yeni patronu, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde herhangi bir kazaya uğramamak için ilk günden işi sıkı tutacak ve Fatih Terim’in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına erken başlayacak.