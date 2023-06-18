Burak İnce, Arminia Bielefeld'den ayrıldı Arminia Bielefeld'e iki yıl önce Altınordu'dan 1.3 milyon euro karşılığında transfer olan Burak İnce, Alman ekibinin 3. Lig'e düşmesiyle birlikte serbest kaldı.

İHA

Altınordu'nun akademisinden yetişen Burak İnce, kırmızı-lacivertli kulüpte gösterdiği performansla 2021-2022 sezonun devre arasında o dönem Bundesliga'da yer alan Arminia Bielefeld'e 1.3 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Takımı ile üst üste iki kez küme düşme üzüntüsü yaşayan ve fazla forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, 3. Lig'de yabancı oynatılamadığı için sözleşmesi feshedildi ve serbest oyuncu konumuna geçti.

Türkiye'ye geri dönebilir

Öte yandan genç oyuncuyu transfer etmek için Türkiye'den birçok takımın harekete geçtiği öğrenildi.