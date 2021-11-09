Burak İnce resmen Arminia Bielefeld'de

Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld, Altınordu'nun genç yıldızı Burak İnce'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu, 2016 yılında Freiburg'a gönderdiği milli stoper Çağlar Söyüncü'den sonra ikinci kez bir oyuncusunu Bundesliga'ya uğurladı.

Arminia Bielefeld, İzmir ekibinin 17 yaşındaki yıldızı Burak İnce'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Arminia Bielefeld CEO'su Samir Arabi, Burak İnce ve menajeri Murat Korkmaz kulübün stadı Bielefelder Alm'de bir araya gelerek 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Alman ekibi sözleşme şartlarının gizli tutulmasını isterken Altınordu'nun bu transferden 1.5 milyon Euro bonservis geliri elde edip, oyuncunun bir sonraki transferin de en az yüzde 20 pay alacağı öğrenildi.

Altınordu Futbol Kulübü transferi sosyal medya hesabından, "Öz kaynak sistemimizden yetişen Burak İnce, Arminia Bielefeld’e transfer olmuştur. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleriyle duyurdu.

OCAK AYINDA YOLCU

Arminia Bielefeld CEO'su Samir Arabi, Burak İnce ve menajeri Murat Korkmaz kulübün stadı Bielefelder Alm'de bir araya gelerek 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı. FIFA kuralları gereği 18 yaşına gireceği 2022 ocak ayında Avrupa’ya transfer olabilecek Burak İnce, The Guardian'da yer alan araştırmada gelecek vaadeden 60 oyuncu arasında yer almıştı.

“GELECEĞİN YILDIZLARI ARASINDA”

Armina Bielefeld Kulübü CEO'su Samir Arabi, transfer sürecinin ardından yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun gelecek yıldızları arasında yer alan Burak İnce'yi kadromuza kattık. Ocak 2022 sonundan sonra Burak İnce 18 yaşına girecek ve Bielefeld'e transferi resmen gerçekleşecek. Genç oyuncu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladık" dedi.

“BİZİ TERCİH ETTİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ”

Burak İnce'nin Avrupa'dan birçok transfer teklifi almasına rağmen kendi gelişimi için Armina Bielefeld'i tercih ettiğini belirten Arabi, "Burak bizi tercih ettiği için çok mutluyuz. İlk kez Türkiye dışında futbol oynayacak. Ocak ayı sonunda sakin bir şekilde buraya gelip takıma adaptasyon süresine başlayabilir. Altınordu Futbol Akademisi, Türkiye'nin en iyilerinden birisi. Altınordu, Türk futboluna ve Avrupa Futbolu'na birçok yetiştirerek iyiler arasında yer aldığını herkese gösterdi" diye konuştu.

“ÇOK MUTLUYUM”

Armina Bielefeld'e transferi gerçekleşen Burak İnce de yaptığı ilk açıklamada, "Benim adım Burak İnce. Arminia Bielefeld'e transfer olduğum için çok mutluyum" dedi. Genç oyuncu kulüp televizyonuna da "Bundesliga benim her zaman hayalimdi. Almanya'ya geldiğim için çok mutluyum. Bundesliga Avrupa'nın en büyük 5 liginden birisi. Bielefeld genç oyunculara önem veren bir kulüp. Burada kendimi geliştireceğime çok inanıyorum. Bu ligde hiçbir şey kolay olmayacak ama kendime çok güveniyorum. Hocalarımla beraber daha iyi bir seviyeye geleceğim" açıklamasında bulundu.

11 YAŞINDAYKEN MANİSASPOR’DAN ALINDI

Altınordu, Burak İnce'yi henüz 11 yaşındayken Manisaspor altyapısından kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, o dönem A takım forması giyen Ozan Sol ve Mertan Caner Öztürk'ü siyah-beyazlı kulübe gönderip, Manisa altyapısından 2015 yılında Burak'ı kadrosuna dahil etmişti. Alt yaş gruplarında pek çok kez ay-yıldızlı formayı terleten sol ayaklı merkez orta saha oyuncusu son olarak Ümit Milli Takım 'da görev aldı. 15 yaşındayken attığı golle 1. Lig'de gol atan en genç futbolcu unvanını elinde bulunduran Burak İnce, Almanya'da düzenlenen MTU Hallen Cup'ta 2018'de "Gol Kralı" ve "En İyi Oyuncu" ödüllerine layık görülmüştü. Genç futbolcu, Arjantili yıldız Lionel Messi'yi kendisine örnek aldığını belirtiyor.

15 YAŞINDA A TAKIMA YÜKSELDİ

Burak İnce, ilk kez 2019-20 sezonunda 15 yaşındayken Altınordu A takım forması giydi. Genç yıldız adayı o sezon 1. Lig'de 21 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı. 2020-21'de ligde 28 maçta 5 gole imza atan Burak, kupada 2 müsabakada 1 gol kaydetti. Burak İnce, bu sezon Altınordu formasıyla 12 karşılaşmada görev aldı, 1 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.

Ümit Milli Takım’da da oynayan genç orta saha, Çağlar Söyüncü’den sonra Altınordu’dan Bundesliga’ya transfer olan ikinci oyuncu oldu.