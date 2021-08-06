Euro
10.1608
0.53%
Dolar
8.6309
1.3%
Altın
489.26
-1%
Borsa
1.439
0.48%
Bitcoin
347.431
6.57%
EXEN Coin
23.73
1.41%
33ºC
İstanbul
Bulutlu 33 C
    Burak Kapacak, Fenerbahçe ile anlaştı

    Burak Kapacak, Fenerbahçe ile anlaştı

    Fenerbahçe, Bursaspor forması giyen Burak Kapacak'ı kadrosuna kattı. 21 yaşındaki oyuncu için iki kulüp anlaşmaya vardı. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 16:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe, bir süredir istediği Burak Kapacak transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler hem futbolcu hem de kulübüyle el sıkıştı.

    Fransız takımı Bordeaux'un da yakından izlediği ve teklifte bulunduğu Kapacak'ın kulüp binasına gelerek resmi sözleşmeyi imzaladığı öğrenildi.

    Burak Kapacak'ın klas golleri ve hareketleri - İZLE

    Burak Kapacak, Fenerbahçe ile anlaştı #1

    1. LİG'DE KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI

    Bursaspor'un mücadele ettiği TFF 1. Lig'de performansıyla göz dolduran Burak Kapacak geçen sezon başında da Fenerbahçe'nin listesinde olsa da çeşitli nedenlerden dolayı bu transfer gerçekleşmemişti.

    Bir dönem Galatasaray'ın da istediği 21 yaşındaki oyuncu yeni sezonda çubuklu forma için ter dökecek.

    Burak Kapacak, Fenerbahçe ile anlaştı #2

    BURAK KAPACAK'IN KARİYERİ

    8 Aralık 1999 yılında Bursa'da doğan Burak Kapacak, 2012 yılında Tuna Gençlikspor'da futbol hayatına başladı.

    Burak, Altınsaban'da forma giydikten sonra Bursaspor altyapısına girdi. Alt yaş gruplarında öne çıkan genç oyuncu, 2018 yılında Yeşil Beyazlı ekip ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

    Burak sağ ve sol bek mevkiilerinde görev alabiliyor.

    Burak Kapacak, Fenerbahçe ile anlaştı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir