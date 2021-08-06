Burak Kapacak, Fenerbahçe ile anlaştı

Fenerbahçe, Bursaspor forması giyen Burak Kapacak'ı kadrosuna kattı. 21 yaşındaki oyuncu için iki kulüp anlaşmaya vardı. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.

Fenerbahçe, bir süredir istediği Burak Kapacak transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler hem futbolcu hem de kulübüyle el sıkıştı.

Fransız takımı Bordeaux'un da yakından izlediği ve teklifte bulunduğu Kapacak'ın kulüp binasına gelerek resmi sözleşmeyi imzaladığı öğrenildi.

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1. LİG'DE KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI

Bursaspor'un mücadele ettiği TFF 1. Lig'de performansıyla göz dolduran Burak Kapacak geçen sezon başında da Fenerbahçe'nin listesinde olsa da çeşitli nedenlerden dolayı bu transfer gerçekleşmemişti.

Bir dönem Galatasaray'ın da istediği 21 yaşındaki oyuncu yeni sezonda çubuklu forma için ter dökecek.

BURAK KAPACAK'IN KARİYERİ

8 Aralık 1999 yılında Bursa'da doğan Burak Kapacak, 2012 yılında Tuna Gençlikspor'da futbol hayatına başladı.

Burak, Altınsaban'da forma giydikten sonra Bursaspor altyapısına girdi. Alt yaş gruplarında öne çıkan genç oyuncu, 2018 yılında Yeşil Beyazlı ekip ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Burak sağ ve sol bek mevkiilerinde görev alabiliyor.