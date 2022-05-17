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    Burak Kapacak, Samsunspor'a kiralanıyor

    Burak Kapacak, Samsunspor'a kiralanıyor

    Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bir türlü istenilen çıkışı gerçekleştiremeyen Burak Kapacak, gelecek sezon için Karadeniz temsilcisi Samsunspor'a kiralanacak.
    • 17.05.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 10:57
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    Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bir türlü istenilen çıkışı gerçekleştiremeyen Burak Kapacak sezon sonu takımdan ayrılıyor.

    Fenerbahçe ile Samsunspor'un Burak Kapacak konusunda anlaşma sağladığı ve sezonun bitimiyle birlikte transferin resmiyet kazanacağı belirtildi.

    Büyük potansiyel olarak görülen ve Fenerbahçe'nin sezon başında Bursaspor'dan 1.3 milyon euro karşılığında transfer ettiği Burak Kapacak da Samsunspor'da oynama fikrine sıcak bakıyor.

    Burak Kapacak, Samsunspor a kiralanıyor #1

    Fenerbahçe büyük umutlarla aldı

    Bursaspor altyapısından yetişen ve geçen sezon 7 gol, 7 asistlik performansıyla dikkat çeken 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Süper Lig devlerinin radarına girmişti. Transfer savaşından ise Fenerbahçe galip ayrılmıştı.

    Bilindiği gibi genç yıldız Fransız kulübü Bordeaux ile anlaşmış ancak araya son anda Fenerbahçe girdiği için sarı-lacivertlileri tercih etmişti.

    Burak Kapacak, Samsunspor a kiralanıyor #2


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