Burak Kapacak'ın menajeri: Hiçbir kulüple anlaşmadım

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimlerden biri olan Burak Kapacak'ın menajeri Necdet Ergezen, yaptığı açıklamada, henüz hiçbir kulüple anlaşma sağlamadıklarını belirtti.

Nabil Dirar ve Murat Sağlam'ın takımdan ayrılmasını göz önünde bulunduran Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün alternatifi için birkaç isimle görüşmelerini sürdürüyor.

Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı listesine alan sarı-lacivertlilerin, genç futbolcu ile anlaştığı iddia ediliyordu.

Bu gelişmelerin ardından Burak Kapacak'ın menajeri Necdet Ergezen, temsil ettiği genç yetenek ile ilgili herhangi bir kulüple anlaşmadıklarını söyledi.

"HİÇBİR KULÜPLE GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

TRT Spor'a konuşan Ergezen, "Evet, Fenerbahçe'nin bir ilgisi var doğru ama resmi bir teklif tarafımıza ulaşmadı. Bursaspor'a veya oyuncum Burak Kapacak'a gelen bir teklif olmadı. Herhangi bir kulüple anlaşma veya görüşmem olmadı." dedi.

Geçen sezon Bursaspor formasıyla 24 maça çıkan genç futbolcu, yaptığı 8 asistle dikkatleri üzerine çekti.