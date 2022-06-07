Petrol
120.01
0.42%
Euro
17.948
1.16%
Dolar
16.7346
0.97%
Altın
994.94
1.45%
Borsa
2635
-0.49%
Bitcoin
498.000
-4.68%
BTXN Coin
11.27
-7.47%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C
    Burak Yılmaz, Beşiktaş yönetimine haber yolladı

    Burak Yılmaz, Beşiktaş yönetimine haber yolladı

    Lille'den ayrılan Burak Yılmaz, Beşiktaş'a gelmek istiyor. Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlılara teklifi, Cenk Tosun transferini askıya aldı.
    • 07.06.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 16:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de şampiyonluk hedefinin uzağında kalan Beşiktaş, Premier Lig devi Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi'den beklediği performansı göremememişti.

    Oyuncunun takımına geri dönmesi ile forvet arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılarda önemli gelişmeler yaşadı.

    Siyah-beyazlılar, Premier Lig ekiplerinden Everton'a rekor bonservis ücreti karşılığında gönderdiği Cenk Tosun'un, takımdan ayrılması ile golcü oyuncuyu transfer listesine almıştı.

    Tecrübeli forvetlerinden Burak Yılmaz'ın da Fransız kulüp Lille'den ayrılması ile Beşiktaş'ın yerli santrfor alternatifleri çoğaldı.

    Burak Yılmaz, Beşiktaş yönetimine haber yolladı #1

    "Yıllık ücretimi siz belirleyin"

    Türkiye'nin haberine göre aynı zamanda Beşiktaş kongre üyesi de olan Burak Yılmaz, Kara Kartal'a geri dönmek için haber yolladı. Burak'ın "Yıllık ücretimi siz belirleyin." demesi ise siyah-beyazlıların ilgisini çekti.

    Burak Yılmaz, Beşiktaş yönetimine haber yolladı #2

    Cenk Tosun transferi beklemeye alındı

    Burak Yılmaz konusunda bu şekilde bir gelişme gören Beşiktaş, Everton'dan ayrılan Cenk Tosun ile yaptığı transfer görüşmelerini askıya aldığı ifade edildi.

    İki oyuncu arasındaki son kararı ise siyah-beyazlıların Fransız teknik direktörü Valerien Ismael'in vereceği kaydedildi.

    Burak Yılmaz, Beşiktaş yönetimine haber yolladı #3

    Burak 54, Cenk 508 gün sahalardan uzak kaldı

    Everton forması ile fazla forma şansı bulamamasına rağmen ağır sakatlıklar geçiren Cenk Tosun, 508 gün sahalardan uzak kaldı.

    Burak Yılmaz ise Lille'de geçirdiği ilk sezonda kazanılan Ligue 1 şampiyonluğunun önemli oyuncularından biri olurken, yalnızca 1 sakatlık geçirdiği ve bu nedenle 54 gün maçlara çıkamadığı ifade edildi.

    Burak Yılmaz, Beşiktaş yönetimine haber yolladı #4


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Suriyelilerin 'briket ev' sevinci
    Gündem

    Suriyelilerin 'briket ev' sevinci

    Ankaragücü, 11 futbolcuyla yollarını ayırdı
    Futbol

    Ankaragücü, 11 futbolcuyla yollarını ayırdı

    Görüş Bildir