Burak Yılmaz, Beşiktaş yönetimine haber yolladı

Lille'den ayrılan Burak Yılmaz, Beşiktaş'a gelmek istiyor. Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlılara teklifi, Cenk Tosun transferini askıya aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk hedefinin uzağında kalan Beşiktaş, Premier Lig devi Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi'den beklediği performansı göremememişti.

Oyuncunun takımına geri dönmesi ile forvet arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılarda önemli gelişmeler yaşadı.

Siyah-beyazlılar, Premier Lig ekiplerinden Everton'a rekor bonservis ücreti karşılığında gönderdiği Cenk Tosun'un, takımdan ayrılması ile golcü oyuncuyu transfer listesine almıştı.

Tecrübeli forvetlerinden Burak Yılmaz'ın da Fransız kulüp Lille'den ayrılması ile Beşiktaş'ın yerli santrfor alternatifleri çoğaldı.

"Yıllık ücretimi siz belirleyin"

Türkiye'nin haberine göre aynı zamanda Beşiktaş kongre üyesi de olan Burak Yılmaz, Kara Kartal'a geri dönmek için haber yolladı. Burak'ın "Yıllık ücretimi siz belirleyin." demesi ise siyah-beyazlıların ilgisini çekti.

Cenk Tosun transferi beklemeye alındı

Burak Yılmaz konusunda bu şekilde bir gelişme gören Beşiktaş, Everton'dan ayrılan Cenk Tosun ile yaptığı transfer görüşmelerini askıya aldığı ifade edildi.

İki oyuncu arasındaki son kararı ise siyah-beyazlıların Fransız teknik direktörü Valerien Ismael'in vereceği kaydedildi.

Burak 54, Cenk 508 gün sahalardan uzak kaldı

Everton forması ile fazla forma şansı bulamamasına rağmen ağır sakatlıklar geçiren Cenk Tosun, 508 gün sahalardan uzak kaldı.

Burak Yılmaz ise Lille'de geçirdiği ilk sezonda kazanılan Ligue 1 şampiyonluğunun önemli oyuncularından biri olurken, yalnızca 1 sakatlık geçirdiği ve bu nedenle 54 gün maçlara çıkamadığı ifade edildi.