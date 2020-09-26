Dolar
7.6582
0.4301%
Euro
8.9072
0.0449%
Altın
1861.75
-0.3271%
Borsa
1124.17
0.4117%
G. Altın
458.493
0.117%
Bitcoin
82269.16
1.0116%
29ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 29 C

    Burak Yılmaz Turgutluspor'da

    Avusturya Ligi'nde top koşturan 25 yaşındaki sol bek Burak Yılmaz, TFF 2. Lig takımlarından Turgutluspor'a transfer oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2020 - 16:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Burak Yılmaz Turgutluspor'da

    2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan ve transfer arayışlarını sürdüren Turgutluspor, gurbetçi sol bek Burak Yılmaz'la sözleşme imzaladı.

    KENDİNİ KANITLAMAK İSTİYOR

    Irlamaz Spor Vadisi'ndeki kulüp binasında Başkan Taner Kestaneci'nin de katılımıyla kendisini Turgutlusporlu yapan sözleşmeyi imzalayan 25 yaşındaki oyuncu, mücadelesiyle kendisini kanıtlamak ve Turgutlu'da başarılar yakalamak istediğini belirtti.

    Futbola Avusturya'da SKN Sankt Pölten takımında başlayan Burak Yılmaz, son olarak yine aynı ülkenin 2. Lig takımlarından Floridsdorfer AC takımında top koşturdu.

    Burak, geçen sezon 29'u lig, 2'si kupa olmak üzere 31 maçta forma giyip 2 gol kaydetti.

    Güzel başlangıç yaptığı ligde bu sezonu başarılı bir yerde bitirmeyi hedefleyen kırmızı-siyahlıların 2 ya da 3 oyuncuyu daha kadrosuna katması bekleniyor.

    Burak Yılmaz Turgutluspor da #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir