Burak Yılmaz Turgutluspor'da

Avusturya Ligi'nde top koşturan 25 yaşındaki sol bek Burak Yılmaz, TFF 2. Lig takımlarından Turgutluspor'a transfer oldu.

2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan ve transfer arayışlarını sürdüren Turgutluspor, gurbetçi sol bek Burak Yılmaz'la sözleşme imzaladı.

KENDİNİ KANITLAMAK İSTİYOR

Irlamaz Spor Vadisi'ndeki kulüp binasında Başkan Taner Kestaneci'nin de katılımıyla kendisini Turgutlusporlu yapan sözleşmeyi imzalayan 25 yaşındaki oyuncu, mücadelesiyle kendisini kanıtlamak ve Turgutlu'da başarılar yakalamak istediğini belirtti.

Futbola Avusturya'da SKN Sankt Pölten takımında başlayan Burak Yılmaz, son olarak yine aynı ülkenin 2. Lig takımlarından Floridsdorfer AC takımında top koşturdu.

Burak, geçen sezon 29'u lig, 2'si kupa olmak üzere 31 maçta forma giyip 2 gol kaydetti.

Güzel başlangıç yaptığı ligde bu sezonu başarılı bir yerde bitirmeyi hedefleyen kırmızı-siyahlıların 2 ya da 3 oyuncuyu daha kadrosuna katması bekleniyor.