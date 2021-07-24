Burak Yılmaz'a Nice talip oldu

Lille'i şampiyon yaptıktan sonra Nice'in başına geçen Christophe Galtier'in Burak Yılmaz'ın kesin alınmasını rapor ettiği kaydedildi.

Lille'i şampiyon yaptıktan sonra takımdan ayrılarak Nice'in başına geçen Christopher Galtier Burak Yılmaz'ı yeniden takımında görmek istiyor.

NICE'İN TRANSFER ÖNCELİKLERİ

Fransız basını, Nice'in 3 yeni oyuncu transferi düşündüğünü, iki orta saha ve bir de deneyimli bir golcü istediğini yazdı.

Galtier'in Lille'de gösterdiği başarının mimarlarından olan Burak Yılmaz'ın transfer edilmesini isteyen Fransız hocanın yönetime bu konuda özel istekte bulunduğunu aktardı.





LILLE KARŞI ÇIKARSA ALTERNATİFLER HAZIR

Lille'de 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Burak Yılmaz için kulübün nabzını yoklayacak olan Nice kulübünün belirlediği alternatiflerin ise Rizespor'dan ayrılan Loic Remy ve Montpellier'den Gaetan Laborde olduğu belirtildi.

Burak Yılmaz, Lille formasıyla şampiyonluk yaşadığı geçen sezon çıktığı toplam 33 maçta 18 gol 5 asist kaydetmişti.



