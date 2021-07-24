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    Burak Yılmaz'a Nice talip oldu

    Burak Yılmaz'a Nice talip oldu

    Lille'i şampiyon yaptıktan sonra Nice'in başına geçen Christophe Galtier'in Burak Yılmaz'ın kesin alınmasını rapor ettiği kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2021 - 09:08
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    Lille'i şampiyon yaptıktan sonra takımdan ayrılarak Nice'in başına geçen Christopher Galtier Burak Yılmaz'ı yeniden takımında görmek istiyor.

    NICE'İN TRANSFER ÖNCELİKLERİ

    Fransız basını, Nice'in 3 yeni oyuncu transferi düşündüğünü, iki orta saha ve bir de deneyimli bir golcü istediğini yazdı.

    Galtier'in Lille'de gösterdiği başarının mimarlarından olan Burak Yılmaz'ın transfer edilmesini isteyen Fransız hocanın yönetime bu konuda özel istekte bulunduğunu aktardı.

    Burak Yılmaz a Nice talip oldu #1

    LILLE KARŞI ÇIKARSA ALTERNATİFLER HAZIR

    Lille'de 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Burak Yılmaz için kulübün nabzını yoklayacak olan Nice kulübünün belirlediği alternatiflerin ise Rizespor'dan ayrılan Loic Remy ve Montpellier'den Gaetan Laborde olduğu belirtildi.

    Burak Yılmaz, Lille formasıyla şampiyonluk yaşadığı geçen sezon çıktığı toplam 33 maçta 18 gol 5 asist kaydetmişti.

    Burak Yılmaz a Nice talip oldu #2

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