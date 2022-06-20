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    Burak Yılmaz'ın San Francisco'da puro keyfi

    Türkiye'nin yetiştirdiği önemli golcülerden biri olan Burak Yılmaz, San Francisco sokaklarında çektirdiği purolu fotoğrafla gündem olurken, kolundaki saatin değeri ise dudak uçuklattı.
    • 20.06.2022 - 09:49
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    Burak Yılmaz'ın San Francisco'da puro keyfi

    A Milli Takım ile Portekiz'e kaçırdığı penaltı ile hala hafızalarda yer alan 'Kral' lakaplı santrfor Burak Yılmaz, Lille'den ayrıldıktan sonra Süper Lig'e transfer olacağı haberleri gündemde olsa da yurt dışından birçok takımla görüşmeye devam ediyor.

    Golcü oyuncunun son paylaşımında San Francisco sokaklarında elinde ağzında puro ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyanın gündemine otururken kolundaki dünyaca ünlü markaya ait saatin piyasa değerinin 155 bin ila 188 bin euro arasında değiştiği öğrenildi.

    Burak Yılmaz ın San Francisco da puro keyfi #1

    MLS iddiaları

    Ayrıca Burak Yılmaz'ın ABD ziyaretinin arkasında MLS'e transfer olmasının yattığı da gelen haberler arasında. Başarılı santrforun ABD takımlarıyla da görüşme halinde olduğu ve kısa süre içerisinde MLS'e gidebileceği konuşuluyor.

    Lille ile geçen sezon şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki oyuncu, bu sezon 40 maçta 7 gol 5 asistle takımına katkı sağladı.


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