Burnley, Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı Premier Lig ekibi Burnley, bir önceki sezonu Beşiktaş'ta geçiren Nathan Redmond ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Beşiktaş ile yollarını ayıran Nathan Redmond, İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz takımının bu sezonki beşinci transferi olan Redmond, transferi sonrası yaptığı açıklamada "Her zaman Premier Lig'de yeniden oynama hayalim vardı. Burnley'nin projesi benim hırslarımla örtüşüyor." dedi. 12 kez skor katkısı vermişti Nathan Redmond geçen sezon Beşiktaş formasıyla 28 maça çıktı. İngiliz futbolcu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.