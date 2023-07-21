Beşiktaş ile yollarını ayıran Nathan Redmond, İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
İngiliz takımının bu sezonki beşinci transferi olan Redmond, transferi sonrası yaptığı açıklamada "Her zaman Premier Lig'de yeniden oynama hayalim vardı. Burnley'nin projesi benim hırslarımla örtüşüyor." dedi.
12 kez skor katkısı vermişti
Nathan Redmond geçen sezon Beşiktaş formasıyla 28 maça çıktı. İngiliz futbolcu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.