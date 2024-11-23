Bursaspor, eski oyuncusu Vefa Temel'i kiraladı

TFF 3. Lig ekibi Bursaspor, İstanbulspor'dan 21 yaşındaki futbolcu Vefa Temel'i kiraladı.

Bursaspor'un eski futbolcusu genç futbolcu, sezonun ikinci yarısından itibaren yeniden yeşil-beyazlı formayı giyecek.

"ANLAŞMAYA VARDIK"

Konuya ilişkin Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Vefa Temel'in 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi için İstanbulspor Kulübü ve futbolcu ile anlaşmaya vardık. Süreç boyunca sağladıkları destek ve kolaylıklar için İstanbulspor Kulübü Başkanı Sayın Ecmel Faik Sarıalioğlu'na teşekkür ederim.