Bursaspor, Muhammet Demir’i kadrosuna kattı Bursaspor Kulübü, tecrübeli futbolcu Muhammet Demir’i transfer ettiğini duyurdu.

İHA

TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor, transferlerine devam ediyor.

Yeşil-beyazlı kulüp, çilek transfer olarak nitelendirdiği Muhammet Demir transferini gerçekleştirdi.

"AİLENE HOŞ GELDİN MUHAMMET DEMİR"

Bursaspor, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Ailene Hoş Geldin Muhammet Demir!" ifadesiyle transferi resmen duyurdu.

BİRÇOK TAKIMDA OYNADI

Bursaspor altyapısında yetişen 32 yaşındaki futbolcu, Gaziantepspor, Trabzonspor, Sivasspor, Başakşehir, Gaziantep FK ve Konyaspor formaları giydi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)