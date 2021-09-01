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    Bursaspor Ozan Sol'la yollarını ayırdı

    Bursaspor Kulübü, bu sezon başında kadrosuna kattığı Ozan Sol'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 18:21
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    Bursaspor Ozan Sol'la yollarını ayırdı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp, sezon başında transfer ettiği Ozan Sol'la yollarını ayırdı.

    Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz profesyonel futbolcu Ozan Sol ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmiştir. Sözleşme feshinden doğan ceza bedelini ekip liderimiz Emin Adanur kendi karşılaşmıştır.” İfadelerine yer verildi.

    Bursaspor Ozan Sol la yollarını ayırdı #1

    BURSASPOR KARİYERİ 19 GÜN SÜRDÜ

    Ozan Sol, Erzurumspor maçının 89. dakikasında, Eyüpspor müsabakasının ise 34. dakikasında sonradan oyuna girmiş ve toplam 57. dakikada yeşil-beyazlı formayı terletmişti.

    Geçtiğimiz sezon Bodrumspor’da forma giyen Ozan Sol, 13 Ağustos 2021 tarihinde Bursaspor’a imza atmıştı. Ozan Sol’un Bursaspor kariyeri 19 gün sürdü.

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