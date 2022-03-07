- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Bursaspor, Tamer Tuna ile yolları ayırdı
Bursaspor, Tamer Tuna ile yolları ayırdı
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile yolları ayırdı.
- Haber Merkezi
- 07.03.2022 - 10:36
Süper Lig şampiyonlarından Bursaspor, ligden düşmesinin ardından TFF 1. Lig'de de iyi günler geçirmiyor.
Ligin son sıralarına demir atan yeşil-beyazlılar, 25 puanla 18. sırada yer alıyor.
Puan kayıplarının ardından Bursaspor'da teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı.
KULÜP AÇIKLAMASI
Yeşil-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktörü Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.