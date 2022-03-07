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    Bursaspor, Tamer Tuna ile yolları ayırdı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile yolları ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 10:36
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    Bursaspor, Tamer Tuna ile yolları ayırdı

    Süper Lig şampiyonlarından Bursaspor, ligden düşmesinin ardından TFF 1. Lig'de de iyi günler geçirmiyor.

    Ligin son sıralarına demir atan yeşil-beyazlılar, 25 puanla 18. sırada yer alıyor.

    Puan kayıplarının ardından Bursaspor'da teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı.

    KULÜP AÇIKLAMASI

    Yeşil-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktörü Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

    Bursaspor, Tamer Tuna ile yolları ayırdı #1


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