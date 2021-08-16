Euro
9.9952
-0.57%
Dolar
8.4698
-0.56%
Altın
487.33
-0.04%
Borsa
1.455
0.51%
Bitcoin
393.490
-0.08%
EXEN Coin
26.92
0.33%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Bursaspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi

    Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırdığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 15:55
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 16:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursaspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi

    TFF 1. Lig’de ilk hafta maçları oynanırken sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırdığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Mustafa Er ile yollarımız ayrılmıştır. Mustafa Er ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetler ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

    YILLARDIR KULÜBÜN İÇİNDEYDİ

    2015 yılından beri Bursaspor’da çalışan Mustafa Er, yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük görevleri yaptı.

    Futbolculuk yıllarında da bir dönem Bursaspor forması giydi.

    Bursaspor da Mustafa Er dönemi sona erdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir