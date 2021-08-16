Bursaspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi

Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırdığını açıkladı.

TFF 1. Lig’de ilk hafta maçları oynanırken sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Mustafa Er ile yollarımız ayrılmıştır. Mustafa Er ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetler ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

YILLARDIR KULÜBÜN İÇİNDEYDİ

2015 yılından beri Bursaspor’da çalışan Mustafa Er, yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük görevleri yaptı.

Futbolculuk yıllarında da bir dönem Bursaspor forması giydi.