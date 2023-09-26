Büyük zarar... Ortalık fena karışacak! Beşiktaş yeni transferiyle yollarını ayırıyor Beşiktaş'ın sezon başında transfer edip 4 yıllık sözleşme imzaladığı Jean Onana ile ayrılık kararı aldığı öğrenildi. 23 yaşındaki ön liberonun devre arasında gönderilmesi planlanıyor.

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Jean Onana'nın Beşiktaş macerası kısa sürebilir. Son olarak yaptığı paylaşımla büyük tepki çeken Kamerunlu futbolcunun, yönetim ve teknik heyetin sabrını taşırdığı kaydedildi.

Beşiktaş yönetiminin, şimdiye dek beklentileri karşılayamayan 23 yaşındaki ön libero ile ayrılık planları yaptığı ve devre arasında kiralık ya da bonservisiyle oyuncunun gönderilebileceği vurgulandı.

4 milyon euro ödendi

Jean Onana'nın da şartlarının değişmemesi halinde ayrılığa sıcak baktığı haber detayında yer aldı.

Onana'nın yaz transfer döneminde Fransa, İtalya ve İspanya'dan taliplerinin olduğu, oyuncunun bu ülkelerden birine gidebileceği aktarıldı.

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcunun bonservisi için Lens'e 4 milyon euro bonservis ödemişti.

2 maça çıktı

Beşiktaş ile ligde 2 maça çıkan Jean Onana, söz konusu iki maçta da 1'er dakika süre alabildi.

23 yaşındaki ön libero, UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde ise 4 müsabakada görev aldı ve 1 asistlik skor katkısı verdi.