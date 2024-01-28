Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını tribünden izledi

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada ise tribünlerde sarı-lacivertli taraftarların uzun süredir beklediği bir isim yer aldı.
Çağlar, maçı tribünden izledi
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a getirdiği İspanya'nın Atletico Madrid ekibinde forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı tribünlerden takip etti.
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