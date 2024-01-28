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Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını tribünden izledi

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını tribünden izledi Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü takımları Kadıköy'de karşılaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertlilerin transfer görüşmelerini sürdürdüğü oyuncu Çağlar Söyüncü de takip etti.