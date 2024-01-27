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Çağlar Söyüncü: İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur

Çağlar Söyüncü: İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldikten sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.