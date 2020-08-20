Çağlar Söyüncü PSG'nin radarında

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Fransız devi PSG'nin transfer listesine girdi.

Premier Lig'de bu sezon Leicester City formasıyla başarılı bir grafik çizen Çağlar Söyüncü, Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Milli stopere İspanyol devi Barcelona'nın ardından Paris Saint-Germain de (PSG) talip oldu.

Çağlar ile ciddi şekilde ilgilenen Fransız devinin, önümüzdeki günlerde Leicester Cirt ile görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

70 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Leicester City, 24 yaşındaki futbolcu için 65-70 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlerken, PSG'nin bu rakamlara yakın bir teklifte bulunacağı ifade edildi.

Çağlar Söyüncü geçtiğimiz sezon Leicester formasıyla 42 maçta görev yapıp 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.