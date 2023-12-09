Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye yakın olduğu iddia edildi

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Defans hattında peş peşe gelen sakatlıklar sonrası sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe, bu bölgeye takviye için harekete geçti.
Sarı-lacivertliler, Leicester City'den ayrıldıktan sonra bu sezon başında La Liga ekibi Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü'yü Fenerbahçe renklerine katmak istiyor.
75 dakika süre alabildi
TRT Spor'un aktardığına göre Fenerbahçe, milli futbolcuyu kiralamak için büyük aşama kaydetti.
27 yaşındaki stoper, Atletico Madrid'de 5 maçta toplam 75 dakika süre bulabildi.
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