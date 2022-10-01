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    Çağlar Söyüncü'ye Inter de talip

    Çağlar Söyüncü'ye Inter de talip

    Leicester City'de şu an için kadroda düşünülmeyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Çağlar Söyüncü'ye, Atletico Madrid'in ardından İtalya'dan Inter de talip oldu.
    • 01.10.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 09:57
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    İngiltere Premier Ligi'nde bu sezon şu ana kadar beklentilerin çok altında kalan Leicester City'de teknik direktör Brendan Rodgers, geçen sezon banko oynattığı Çağlar Söyüncü'yü bir anda gözden düşürmüştü.

    Çağlar'ı, form düşüklüğü sebebiyle oynatmadığını belirten Rodgers, Milli stoperimize sadece İngiltere Lig Kupası 2. Turu'ndaki Stockport mücadelesinde şans vermişti.

    Çağlar Söyüncü ye Inter de talip #1

    Atletico söz kesmişti

    Tecrübeli oyuncunun, sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmaması nedeniyle kadro dışı kaldığı konuşulurken, Avrupa'nın devleri de şimdiden 26 yaşındaki futbolcu için sıraya girdi.İlk olarak İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'in, Çağlar'la gelecek sezon için söz kestiği yazılmıştı.

    Çağlar Söyüncü ye Inter de talip #2

    Inter de talip

    Bu kez de İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden biri olan La Gazzetta dello Sport, yıldız oyuncuya Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı Inter'in talip olduğunu yazdı.

    Ancak alınan bilgiye göre hem Atletico hem de Inter'in, devre arasında düşük bir bonservis bedeliyle Çağlar'ı almak için hamle yapabilecekleri ifade ediliyor.

    Çağlar Söyüncü ye Inter de talip #3


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