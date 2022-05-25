Çağlar Söyüncü'ye Real Madrid de talip

Leicester City'de forma giyen milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'yü başta Real Madrid olmak üzere birçok Avrupa devi transfer etmek istiyor.

Premier Lig ekiplerinden Leicester City, bu sezon ligi 52 puanla 8. sırada tamamlarken gelecek sezon daha iyi bir sonuç almak için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Diğer yandan takımda başarılı performans sergileyen oyunculara da teklifler gelmeye başladı.

İspanyol devi Real Madrid'in ekibin başarılı savunmacısı Çağlar Söyüncü ile ilgilendiği öğrenildi.





Sadece Real Madrid talip değil

AS gazetesinin haberine göre, Chelsea'den ayrılan Antonio Rüdiger ile sözleşme imzalayan Real Madrid, milli futbolcuyu da savunma bölgesi için seçenekler arasında bulunduruyor.

Habere göre A Milli Takım yardımcı antrenörü Kenan Koçak, Real Madrid'in ilgisini doğruladı. 40 milyon euro değer biçilen Çağlar Söyüncü; Manchester City, Chelsea ve Juventus'un da listesinde yer alıyor.

Diğer İspanya ekipleri de istiyor

İddiaya göre Çağlar Söyüncü, La Liga'nın diğer büyük kulüpleri Barcelona ve Atletico Madrid'in de radarında. Geçen sezon Atletico, Çağlar için hamle yapmış ancak başarılı olamamıştı. Öte yandan Barcelona'nın ise geçmişten bu yana Çağlar ile ilgilendiği, oyuncunun Altınordu yıllarında İspanyol ekibi tarafından takip edildiği aktarıldı.

26 yaşındaki Çağlar Söyüncü'nün Leicester City ile 2023 yazında kadar sözleşmesi bulunuyor. 2018 yazında Freiburg'dan 21 milyon euro karşılığında transfer edilen oyuncu, bu sezon takımı ile 41 müsabakada görev aldı.