Cagliari, Nainggolan'ı yeniden kiraladı

2010-2014 yılları arasında Cagliari forması giyen Radja Nainggolan, eski takımına geri döndü.

Adı bir dönem Türk takımlarıyla da anılan Radja Nainggolan, Serie A'da kalma kararı aldı.

Cagliari, Inter'in Belçikalı orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

SEZON SONUNA KADAR

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Daha önce 2010-2014 yıllarında oynadığı Cagliari'de geçen sezon da kiralık olarak forma giyen Nainggolan, Inter'de bu sezon 5 maça çıktı.