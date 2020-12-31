Euro
9.0745
-0.09%
Dolar
7.4299
-0.07%
Altın
452.98
-0.25%
Borsa
1.477
-0.22%
Bitcoin
216.965
0.74%
EXEN Coin
11.21
3.98%
13ºC
İstanbul
Puslu güneşli 13 C

    Cagliari, Nainggolan'ı yeniden kiraladı

    2010-2014 yılları arasında Cagliari forması giyen Radja Nainggolan, eski takımına geri döndü.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2020 - 17:23
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 17:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Cagliari, Nainggolan'ı yeniden kiraladı

    Adı bir dönem Türk takımlarıyla da anılan Radja Nainggolan, Serie A'da kalma kararı aldı.

    Cagliari, Inter'in Belçikalı orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

    SEZON SONUNA KADAR

    Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

    Daha önce 2010-2014 yıllarında oynadığı Cagliari'de geçen sezon da kiralık olarak forma giyen Nainggolan, Inter'de bu sezon 5 maça çıktı.

    Cagliari, Nainggolan ı yeniden kiraladı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir