Cagliari’den Joao Pedro için açıklama

Fenerbahçe’nin renklerine bağlamak üzere olduğu Brezilyalı futbolcu Joao Pedro için İtalyan ekip Cagliari’de açıklama geldi.

Fenerbahçe şampiyonluk yarışına hazır çıkabilmek için transferlerine devam ediyor. 30 yaşındaki Joao Pedro’yu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler için görüşmenin sonunda anlaşma yapması bekleniyor.

Yıldız futbolcunun da anlaşma sağlaması halinde İstanbul’da olması bekleniyor. Joao Pedro’nun ismi Galatasaray’da geçerken bir anda rotasını Fenerbahçe kırması büyük ses getirti. Joao Pedro’yu ikna eden kişi, Fenerbahçe’nin sportif direktörü Mario Branco oldu.

Joao Pedro’yu o keşfetti

Branco Estoril’de görev yaparken Joao Pedro’yu keşfeden ve Brezilya kulubü Desportivo Brasil’den transfer eden ilk kişiydi.

İtalyan ekipten açıklama geldi

Görüşmelerin devam ederken Cagliari teknik direktöründen açıklama geldi. Fabio Liverani, “Joao Pedro için görüşmeler devam ediyor. Ona bundan sonrası için başarılar diliyorum.” söyleminde bulundu.

39 maçta 13 gol

Joao Pedro geçtiğimiz sezon İtalya temsilci Cagliari’de 39 maçta 13 gol 4 asistlik bir başarı göstermişti.