Petrol
105.29
4.08%
Euro
17.7811
1.31%
Dolar
17.4441
0.25%
Altın
963.33
0.78%
Borsa
2444
2.59%
Bitcoin
385.187
4.68%
BTXN Coin
7.44
0.94%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Cagliari’den Joao Pedro için açıklama

    Fenerbahçe’nin renklerine bağlamak üzere olduğu Brezilyalı futbolcu Joao Pedro için İtalyan ekip Cagliari’de açıklama geldi.
    • 18.07.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 16:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cagliari’den Joao Pedro için açıklama

    Fenerbahçe şampiyonluk yarışına hazır çıkabilmek için transferlerine devam ediyor. 30 yaşındaki Joao Pedro’yu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler için görüşmenin sonunda anlaşma yapması bekleniyor.

    Yıldız futbolcunun da anlaşma sağlaması halinde İstanbul’da olması bekleniyor. Joao Pedro’nun ismi Galatasaray’da geçerken bir anda rotasını Fenerbahçe kırması büyük ses getirti. Joao Pedro’yu ikna eden kişi, Fenerbahçe’nin sportif direktörü Mario Branco oldu.

    Joao Pedro’yu o keşfetti

    Branco Estoril’de görev yaparken Joao Pedro’yu keşfeden ve Brezilya kulubü Desportivo Brasil’den transfer eden ilk kişiydi.

    İtalyan ekipten açıklama geldi

    Görüşmelerin devam ederken Cagliari teknik direktöründen açıklama geldi. Fabio Liverani, “Joao Pedro için görüşmeler devam ediyor. Ona bundan sonrası için başarılar diliyorum.” söyleminde bulundu.

    39 maçta 13 gol

    Joao Pedro geçtiğimiz sezon İtalya temsilci Cagliari’de 39 maçta 13 gol 4 asistlik bir başarı göstermişti.

    Cagliari’den Joao Pedro için açıklama #1


    İlginizi Çekebilir

    7 gündür bulunamayan gencin cep telefonu incelemeye alındı
    3. Sayfa

    7 gündür bulunamayan gencin cep telefonu incelemeye alındı

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    KYK borçları için Kabine yükleniyor...
    Gündem

    KYK borçları için Kabine yükleniyor...

    Görüş Bildir