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    Caiçara'ya West Ham talip oldu

    Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Junior Caiçara için Premier Lig takımlarından West Ham devreye girdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2020 - 10:26
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    Caiçara'ya West Ham talip oldu

    Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak Başakşehir'de transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da oyunculara gelen teklifler değerlendiriliyor.

    Turuncu-Lacivertliler'de 2 sezondur takımın formasını giyen başarılı sağ bek Junior Caiçara'ya Premier Lig'den talipler var.

    Caiçara ya West Ham talip oldu #1

    WEST HAM TALİP OLDU

    Özellikle West Ham, Brezilyalı savunmacıyı çok ciddi istiyor. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor.

    Caiçara için Başakşehir 3 milyon pound bonservis talep ediyor. Caiçara da gelen teklife son derece sıcak bakıyor.

    Kulüplerin bu hafta son bir görüşme daha yaparak transferi netleştirmesi bekleniyor.

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