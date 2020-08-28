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    Caio Henrique Monaco'da

    Fransa Lig 1 takımlarından Monaco, Brezilyalı futbolcu Caio Henrique'yi transfer ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2020 - 14:09
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    Caio Henrique Monaco'da

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, İspanya'nın Atletico Madrid takımından Brezilyalı sol bek Caio Henrique'yi kadrosuna kattı.

    5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

    Monaco Kulübü, 23 yaşındaki Henrique ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun transfer için 8 milyon euro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

    Profesyonel kariyerine 2016'da Atletico Madrid ile başlayan Henrique, ülkesinin Parana, Fluminense ve Gremio takımlarında kiralık olarak oynamıştı.

    Caio Henrique Monaco da #1

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