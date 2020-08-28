- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Caio Henrique Monaco'da
Caio Henrique Monaco'da
Fransa Lig 1 takımlarından Monaco, Brezilyalı futbolcu Caio Henrique'yi transfer ettiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 28.08.2020 - 14:09
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, İspanya'nın Atletico Madrid takımından Brezilyalı sol bek Caio Henrique'yi kadrosuna kattı.
5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Monaco Kulübü, 23 yaşındaki Henrique ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun transfer için 8 milyon euro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.
Profesyonel kariyerine 2016'da Atletico Madrid ile başlayan Henrique, ülkesinin Parana, Fluminense ve Gremio takımlarında kiralık olarak oynamıştı.