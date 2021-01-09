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    Caleb Ekuban'ın maaşına zam yapılacak

    Caleb Ekuban'ın maaşına zam yapılacak

    Trabzonspor yönetimi, bu sezonun en formda isimlerinden biri olan Caleb Ekuban'ın 750 bin euroluk maaşını 1 milyon euroya çıkarma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2021 - 10:47
    • Güncelleme : 09.01.2021 - 10:52
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    Trabzonspor'un Leeds United'dan transfer ettiği ve 2022 yılına kadar sözleşme imzaladığı Caleb Ekuban'ın kontratı uzatılıyor.

    1 MİLYON EURO

    Bu sezon gösterdiği performansla takımın en iyilerinden biri olan 26 yaşındaki futbolcunun maaşına zam yapmaya hazırlanan bordo-mavili yönetim, Ganalı oyuncunun 750 bin euroluk yıllık ücretini 1 milyon euroya çıkarma kararı aldı.

    Yüzde 33'lük zammı kapan Ekuban'ın sözleşmesi, 2025 yılına kadar uzatılacak.

    Caleb Ekuban ın maaşına zam yapılacak #1

    11 MAÇTA 5 GOL

    Bu sezon 11 maçta görev alan yetenekli oyuncu, rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

    Caleb Ekuban ın maaşına zam yapılacak #2

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