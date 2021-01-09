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- Caleb Ekuban'ın maaşına zam yapılacak
Caleb Ekuban'ın maaşına zam yapılacak
Trabzonspor yönetimi, bu sezonun en formda isimlerinden biri olan Caleb Ekuban'ın 750 bin euroluk maaşını 1 milyon euroya çıkarma kararı aldı.
- Haber Merkezi
- 09.01.2021 - 10:47
- Güncelleme : 09.01.2021 - 10:52
Trabzonspor'un Leeds United'dan transfer ettiği ve 2022 yılına kadar sözleşme imzaladığı Caleb Ekuban'ın kontratı uzatılıyor.
1 MİLYON EURO
Bu sezon gösterdiği performansla takımın en iyilerinden biri olan 26 yaşındaki futbolcunun maaşına zam yapmaya hazırlanan bordo-mavili yönetim, Ganalı oyuncunun 750 bin euroluk yıllık ücretini 1 milyon euroya çıkarma kararı aldı.
Yüzde 33'lük zammı kapan Ekuban'ın sözleşmesi, 2025 yılına kadar uzatılacak.
11 MAÇTA 5 GOL
Bu sezon 11 maçta görev alan yetenekli oyuncu, rakip fileleri 5 kez havalandırdı.