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Caleb Ekuban'ın maaşına zam yapılacak

Caleb Ekuban'ın maaşına zam yapılacak

Trabzonspor yönetimi, bu sezonun en formda isimlerinden biri olan Caleb Ekuban'ın 750 bin euroluk maaşını 1 milyon euroya çıkarma kararı aldı.