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    Can Bozdoğan, Beşiktaş'ta

    Can Bozdoğan, Beşiktaş'ta

    Beşiktaş, Schalke 04'ten Can Bozdoğan’ı transfer ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 18:04
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 18:22
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    Son şampiyonlar Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi öncesi kadro derinliğini genişletmek daha da güçlendirmek istiyor.

    Son olarak Michy Batshuayi transferini bitiren Beşiktaş, bu kez yerli transfer hamlesi yaptı ve Schalke'de forma giyen Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı.

    Can Bozdoğan, Beşiktaş ta #1

    SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

    Can Bozdoğan'ı Schalke'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katan Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirdi.

    Futbol kariyerine Köln'de başlayan Can Bozdoğan, geçtiğimiz sezon Schalke'ye transfer oldu ve sezonu Schalke U19 Takımı'nda geçirdi. Almanya U15, U16, U17, U18, U19 ve U20 Takımları'nda da forma giyen Can Bozdoğan, merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor.

    Can Bozdoğan, Beşiktaş'ta İZLE

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