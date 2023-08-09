Can Uzun, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Almanya 2. Lig takımlarından Nürnberg'de forma giyen genç futbolcu Can Uzun'a, Fenerbahçe'nin teklif yaptığı öğrenildi.
Alman basınında çıkan haberlere göre; sarı-lacivertlilerin bu transfer için oldukça uğraş verdiği ancak 17 yaşındaki genç oyuncu Can'ın, Bundesliga 2'de mücadele eden Nürnberg'de en az 1 sezon daha kalma kararı aldığı öğrenildi.
2 gol 2 asis
Nürnberg'de geçtiğimiz sezon 25 karşılaşmaya çıkan genç golcü bu karşılaşmalarda 21 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.
Can Uzun bu sezon Nürnberg formasıyla çıktığı 2 karşılaşmada 2 gol atmayı başardı.