Can Uzun, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti Süper Lig'in devlerinin kadrosuna katmak istediği ve bu doğrultuda Fenerbahçe'nin teklifini sunduğu belirtilen Can Uzun'un geleceğine ilişkin verdiği karar belli oldu.

Almanya 2. Lig takımlarından Nürnberg'de forma giyen genç futbolcu Can Uzun'a, Fenerbahçe'nin teklif yaptığı öğrenildi.

Alman basınında çıkan haberlere göre; sarı-lacivertlilerin bu transfer için oldukça uğraş verdiği ancak 17 yaşındaki genç oyuncu Can'ın, Bundesliga 2'de mücadele eden Nürnberg'de en az 1 sezon daha kalma kararı aldığı öğrenildi.

2 gol 2 asis

Nürnberg'de geçtiğimiz sezon 25 karşılaşmaya çıkan genç golcü bu karşılaşmalarda 21 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

Can Uzun bu sezon Nürnberg formasıyla çıktığı 2 karşılaşmada 2 gol atmayı başardı.