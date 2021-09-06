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    Caner Erkin için Karagümrük devreye girdi

    Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Caner Erkin'e, Rizespor'un ardından Fatih Karagümrük de talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 10:19
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    Caner Erkin için Karagümrük devreye girdi

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve uzun süredir Rizespor ile görüşen Caner Erkin, İstanbul'da kalacak gibi gözüküyor.

    KARAGÜMRÜK DEVREDE

    Karadeniz temsilcisiyle şartlarda bir türlü anlaşamayan Caner Erkin için Karagümrük devreye girdi.

    Karagümrük Başkanı Süleymen Hurma ile Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak bir araya gelerek transferin detayları üzerine bir görüşme yapacak.

    Bu görüşmenin ardından Caner Erkin'in Karagümrük'e imza atması bekleniyor.

    Caner Erkin için Karagümrük devreye girdi #1

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