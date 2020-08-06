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    Caner, 4 yıl sonra Fenerbahçe’ye döndü

    Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin, eski takımı Fenerbahçe ile anlaştı.
    • DHA
    • 06.08.2020 - 14:12
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    Caner, 4 yıl sonra Fenerbahçe’ye döndü

    Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, eski futbolcusu Caner Erkin ile anlaşmaya vardı.

    CANER "EVET" DEDİ

    Sarı-lacivertli yöneticiler, bugün Caner Erkin’in menajeri Batur Altıparmak ile son kez bir görüşme gerçekleştirdi.

    Olumlu geçen görüşmenin sonunda taraflar anlaşmaya vardı.

    Böylece tecrübeli sol bek, 4 yıl sonra eski takımına dönmüş oldu.

    Caner, 4 yıl sonra Fenerbahçe’ye döndü #1

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