Caner, 4 yıl sonra Fenerbahçe’ye döndü

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Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin, eski takımı Fenerbahçe ile anlaştı.

Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, eski futbolcusu Caner Erkin ile anlaşmaya vardı.

CANER "EVET" DEDİ

Sarı-lacivertli yöneticiler, bugün Caner Erkin’in menajeri Batur Altıparmak ile son kez bir görüşme gerçekleştirdi.

Olumlu geçen görüşmenin sonunda taraflar anlaşmaya vardı.

Böylece tecrübeli sol bek, 4 yıl sonra eski takımına dönmüş oldu.