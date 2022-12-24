Caner Erkin'in yeni rotası İspanya

Süper Lig'in deneyimli sol beklerinden olan Caner Erkin, Fatih Karagümrük'le yollarını ayırmasının ardından İspanya'dan 3 takımla görüşmelere başladı.

Bir dönem 3 büyüklerde de forma giyen Caner Erkin'in Süper Lig'deki son adresi Fatih Karagümrük olmuştu.

Ancak İstanbul ekibi deneyimli sol bek ile ilk yarı sona ermeden sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

Bu ayrılığın ardından Caner Erkin, kendine kulüp aramaya başladı. Karagümrük ile yolları ayrılan Caner Erkin, İspanyol ekipleriyle temas halinde.

İspanya'dan 3 takımla görüşüyor

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, deneyimli sol bek oyuncusu, La Liga ekiplerinden Getafe, Mallorca ve Cadiz ile görüşüyor.

Caner Erkin'in yeni takımının kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

34 yaşındaki futbolcu, bir takımla anlaşma sağlaması halinde, yeni takımında transfer döneminden sonra oynamaya başlayabilecek.

Caner Erkin, daha önce yurt dışında CSKA Moskova ve Inter'de forma giymişti.