Carlo Ancelotti duyurdu: Arda Güler kiralık mı gidiyor Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son günlerde İspanyol basınında başka bir takıma kiralanacağı öne sürülen Arda Güler için net konuştu.

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Real Madrid'in büyük beklentiler içinde olduğu Arda Güler son yaşadığı sakatlığı atlatmak için fiziksel gelişimini sürdürüyor.

Yeniden bireysel saha çalışmalarına başlayan genç yıldızın geri dönüşü için acele edilmiyor.

Transfer iddialarını cevapladı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bir kez daha Arda Güler'in yeteneklerine vurgu yaparken son günlerde İspanyol basınında yer alan transfer iddialarına da üstü kapalı cevap verdi.

İspanyol basını, yaşadığı sakatlıkların ardından fiziksel gelişimini tamamlamak üzere Arda Güler'in başka bir La Liga ekibine kiralanabileceğini öne sürdü.

Sezon başında Real Madrid'e transferi esnasında herhangi bir takıma kiralanmak istemediğini ve bu yönde Florentino Perez ile Carlo Ancelotti'den garanti aldığını ifade eden Arda Güler için kulüp yönetiminin karar aşamasında olduğu iddia edilmişti.

"Herhangi bir takıma kiralanmayacak"

Carlo Ancelotti ise üstü kapalı olarak Arda Güler'in herhangi bir takıma kiralanmayacağını belirtti. Ancelotti şöyle konuştu:

Sakin ve huzurlu. Hepsi bu kadar. Sakatlık sonrası bir oyuncunun etkilenmesi gayet normal. Burada yeni ve takıma katkıda bulunmak istiyor. Sakatlanan oyuncu için o ana dayanmak her zaman zordur... Arda Güler'in geleceği burada ve çok iyi işler yapacak, çünkü olağanüstü bir yeteneği var.

Geri dönüş tarihi bilinmiyor

İspanya'dan Mundiario'da yer alan habere göre Arda Güler için sağlık heyeti ve Ancelotti bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda doktorların Arda Güler'in geri dönüşü için İtalyan teknik adama net bir tarih vermedikleri belirtildi. Ayrıca Arda Güler'in takımla antrenmanlara başlamadan önce uzun bir iyileşme sürecine ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Haberde Arda Güler'in son sakatlığının gizemini korduğu fakat tahmin edilenlere göre sağ uyluk kasından sakatlandığı ifade edildi.

Haberde yaz aylarında Real Madrid ve Barcelona'nın Arda Güler transferi için karşı karşıya geldiği hatırlatılırken şu ifadelere yer verildi: