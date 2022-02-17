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    Carlo Ancelotti'nin yerine sürpriz aday

    Real Madrid Başkanı Florentino Perez, sezon sonunda Carlo Ancelotti'nin yerine Jurgen Klopp'u getirmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 12:00
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    Carlo Ancelotti'nin yerine sürpriz aday

    Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint Germain'e son 16 turu ilk maçında 1-0 yenilen Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin geleceği tehlikede.

    Sport'ta yer alan haberde Real Madrid yönetimin, sezon başında Zinedine Zidane'ın ayrılığının ardından takımın başına ikinci kez geçen Carlo Ancelotti'nin oynattığı oyundan memnun olmadığı belirtildi.

    Son haftalarda alınan sonuçlara ek olarak Paris Saint Germain karşısında oyunun yetersiz bulunmasından doalyı Florentino Perez'in Ancelotti'nin yerine başka bir ismi düşündüğü ifade edildi.

    YILDIZLAR İÇİN YENİ ANTRENÖR

    Haberde, gelecek sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Florentino Perez'in Kylian Mbappe ile birlikte Erling Haaland'ı transfer etmek istediği fakat iki yıldızın Ancelotti'yle ilgili çekinceleri olduğuna dikkat çekildi.

    Perez'in Ancelotti yerine daha modern bir antrenörle çalışmak istediği ve Jurgen Klopp'u takımın başına geçirmek istediği belirtildi.

    2015'te Liverpool'un başına geçen Jurgen Klopp'un 2024 yılına kadar Merseyside ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.

    Real Madrid yönetimin listesinde ayrıca, Paris Saint Germain'den sezon sonu ayrılması beklenen Mauricio Pochettino'nun da yer aldığı belirtildi.

    Adı Manchester United'la da anılan Mauricio Pochettino'nun Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde Real Madrid'in başına geçebileceği iddia edilmişti.

    Carlo Ancelotti yönetiminde bu sezon La Liga'da 24 maçta 54 puan toplayan Real Madrid, Sevilla'nın dört puan önünde ilk sırada yer alıyor.

    Carlo Ancelotti nin yerine sürpriz aday #1


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