CAS: Al Nassr, Fenerbahçe'ye 6.2 milyon euro ödeyecek

Giuliano transfer için Fenerbahçe'ye ödemesi gereken bonservis bedelini henüz yatırmayan Al Nassr'a CAS'tan kötü haber geldi.

CAS, Fenerbahçe ile Al Nassr arasındaki ödeme kriziyle ilgili son kararını verdi.

Fenerbahçe, 10.5 milyon euroya Al Nasr'a sattığı Giuliano için 6.2 milyon euroluk taksit ödenmediği için CAS'a başvurmuştu.

CAS F.BAHÇE'Yİ HAKLI BULDU

Al Nassr cephesi ise kalan ödenecek tutarın 6.2 değil 4.5 milyon euro olduğunu belirtmişti. Al Nassr yöneticisi Ahmed Al-Amir yaptığı açıklamada, "Al Nassr yöneticisinden Fenerbahçe'ye Giualiano açıklaması: Faiz ödeme kararına itiraz ediyoruz." demişti.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; CAS, 14 Ağustos'ta görüştüğü davada Fenerbahçe'yi haklı buldu ve Al Nassr'ın talebini reddetti.

Bu gelişme üzerine Al Nassr Fenerbahçe'ye en az 6.2 milyon euroluk bir ödeme daha yapacak.

Al Nassr'ın bu ödemeyi geciktirmesi durumunda daha fazla faiz ve Suudi kulübüne transfer yasağı konması gündeme gelecek.