Casemiro, Manchester United'da

Manchester United, Real Madrid'den Casemiro transferini duyurdu. İngiliz devi, Brezilyalı oyuncu ile 4+1 yıllık anlaşmaya vardı. Bonservis bedeli olarak bonuslarla birlikte 70 milyon sterlin ödeyecek.

Real Madrid ve Manchester United, Brezilyalı oyuncu Casemiro'nun transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

İspanyol ekibi Real Madrid, Casemiro'ya katkılarından dolayı teşekkür etti. Manchester United ise Brezilyalı orta sahanın transferinden mutluluk duyduklarını açıkladı.

Bonuslarla beraber 70 milyon euroya ManU'da

Casemiro, Manchester United'ın teklifini kabul etti. Real Madrid ile de anlaşan Premier Lig ekibi bu transferi bitirdi. Manchester United'ın Casemiro için Real Madrid'e 10 milyon euro bonus olmak üzere 70 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Futbolcuya ise haftalık 415 bin euro maaş verileceği öğrenildi.

Real Madrid ile alınmadık kupa bırakmadı

Brezilyalı Casemiro'nun kariyerinde 5 Şampiyonlar Ligi, 3 İspanya Ligi, 3 FIFA Kulüpler Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 1 Copa America Şmapiyonluğu bulunuyor. 2013 senesinden beri Real Madrid'de oynayan 30 yaşındaki oyuncu, İspanyol temsilciyle çıktığı 336 maçta 31 gol 29 asistlik performans gösterdi.