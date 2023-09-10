Casper Höjer, Rizespor'da

AA & Ensonhaber
Geçen sezon 1. Lig'i 2. sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Rizespor, transfer çalışmalarına devam ediyor.
İlhan Palut yönetimindeki Karadeniz ekibi, Casper Höjer'i renklerine bağladığını duyurdu.
3 yıllık sözleşme imzalandı
Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Danimarkalı defans oyuncusu Höjer'in, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Casper Höjer'e 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.