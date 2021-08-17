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    Caulker, ayrılmak için 3 milyon euro istedi

    Caulker, ayrılmak için 3 milyon euro istedi

    Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Steven Caulker, ayrılmak için 3 milyon euro tazminat talebinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 17:17
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    Fenerbahçe Yönetimi, Vitor Pereira’yı getirmeden imza attırdığı Steven Caulker nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

    Yönetimin ısrarına rağmen Pereira, bu oyuncuyu kadroda düşünmediğini bir kez daha iletti.

    Sarı-lacivertliler, İngiliz stoperi Süper Lig takımlarına önerdi ancak yıllık 1.2 milyon euro maaşının yanı sıra imza parası alan Caulker'ın maliyeti, diğer ekiplerin gözünü korkuttu.

    Caulker, ayrılmak için 3 milyon euro istedi #1

    3 MİLYON EURO İSTEDİ

    29 yaşındaki oyuncu, 2 yıllık sözleşmesinin feshi karşılığında 3 milyon euroya yakın tazminat talebinde bulundu.

    Fanatik'in haberine göre; bu gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetimi, Caulker'ı kiralık olarak bir takıma göndermek için harekete geçti.

    Caulker, ayrılmak için 3 milyon euro istedi #2

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