- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Caulker, ayrılmak için 3 milyon euro istedi
Caulker, ayrılmak için 3 milyon euro istedi
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Steven Caulker, ayrılmak için 3 milyon euro tazminat talebinde bulundu.
- Haber Merkezi
- 17.08.2021 - 17:10
- Güncelleme : 17.08.2021 - 17:17
Fenerbahçe Yönetimi, Vitor Pereira’yı getirmeden imza attırdığı Steven Caulker nedeniyle sıkıntı yaşıyor.
Yönetimin ısrarına rağmen Pereira, bu oyuncuyu kadroda düşünmediğini bir kez daha iletti.
Sarı-lacivertliler, İngiliz stoperi Süper Lig takımlarına önerdi ancak yıllık 1.2 milyon euro maaşının yanı sıra imza parası alan Caulker'ın maliyeti, diğer ekiplerin gözünü korkuttu.
3 MİLYON EURO İSTEDİ
29 yaşındaki oyuncu, 2 yıllık sözleşmesinin feshi karşılığında 3 milyon euroya yakın tazminat talebinde bulundu.
Fanatik'in haberine göre; bu gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetimi, Caulker'ı kiralık olarak bir takıma göndermek için harekete geçti.