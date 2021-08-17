Caulker, ayrılmak için 3 milyon euro istedi

Caulker, ayrılmak için 3 milyon euro istedi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Steven Caulker, ayrılmak için 3 milyon euro tazminat talebinde bulundu.

Fenerbahçe Yönetimi, Vitor Pereira’yı getirmeden imza attırdığı Steven Caulker nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Yönetimin ısrarına rağmen Pereira, bu oyuncuyu kadroda düşünmediğini bir kez daha iletti.

Sarı-lacivertliler, İngiliz stoperi Süper Lig takımlarına önerdi ancak yıllık 1.2 milyon euro maaşının yanı sıra imza parası alan Caulker'ın maliyeti, diğer ekiplerin gözünü korkuttu.

3 MİLYON EURO İSTEDİ

29 yaşındaki oyuncu, 2 yıllık sözleşmesinin feshi karşılığında 3 milyon euroya yakın tazminat talebinde bulundu.

Fanatik'in haberine göre; bu gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetimi, Caulker'ı kiralık olarak bir takıma göndermek için harekete geçti.