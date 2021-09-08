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    Caulker Gaziantep FK'da

    Caulker Gaziantep FK'da

    Fenerbahçe bu sezon transfer ettiği Caulker'ı Gaziantep FK'ya kiraladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 21:32
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 22:06
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    Transferin son gününde Gaziantep Futbol Kulübü yeni bir transferi duyurdu.

    Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe'nin kadrosuna yeni kattığı Steven Caulker'i 1 yıllığına kiraladı.

    FENERBAHÇE RESMEN DUYURDU

    Yeni kulübünde başarılar dileyen sarı laciverli kulüp, "Oyuncumuz Steven Caulker, 2021-22 sezonunda kariyerine Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü’nde devam edecektir. Kendisine başarılı bir sezon dileriz." notunu düştü.

    Caulker Gaziantep FK'da İZLE

    VİTOR PEREİRA TAKIMDA İSTEMEMİŞTİ

    Alanyaspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra yaz başında Fenerbahçeye transfer olup, henüz maça çıkamayan Caulker'i, Vitor Pereira as takım kadrosuna uygun görmemişti.

     

    Caulker Gaziantep FK da #1

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