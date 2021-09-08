Fenerbahçe bu sezon transfer ettiği Caulker'ı Gaziantep FK'ya kiraladı.

Transferin son gününde Gaziantep Futbol Kulübü yeni bir transferi duyurdu.

Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe'nin kadrosuna yeni kattığı Steven Caulker'i 1 yıllığına kiraladı.

FENERBAHÇE RESMEN DUYURDU

Yeni kulübünde başarılar dileyen sarı laciverli kulüp, "Oyuncumuz Steven Caulker, 2021-22 sezonunda kariyerine Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü’nde devam edecektir. Kendisine başarılı bir sezon dileriz." notunu düştü.

Caulker Gaziantep FK'da İZLE



VİTOR PEREİRA TAKIMDA İSTEMEMİŞTİ

Alanyaspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra yaz başında Fenerbahçeye transfer olup, henüz maça çıkamayan Caulker'i, Vitor Pereira as takım kadrosuna uygun görmemişti.